BM'nin insani ateşkes çağrısına hayır oyu veren 14 ülke! Macaristan şaşırttı Tunus neden çekimser oy kullandığını açıkladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de insani ateşkes çağrısına hayır oyur veren ülkeler belli oldu. Ret oyu veren 14 ülke arasında Macaristan da yer aldı. Tunus ise İsrail kınanmadığı için çekimser oy kullandığını açıkladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan kararname ezici çoğunlukla kabul edildi.

Ürdün'ün girişimi ile oylanan ve bağlayıcı olmayan kararnameyi 120 üye kabul ederken, 14 üye reddetti. 45 üye ise çekimser kaldı.

Kararname, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi ve rehinelerin ivedilikle serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

Macaristan şaşırttı

ABD, Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, İsrail, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga 'sivillerin korunması ve yasal ve insani sorumlulukların yerine getirilmesi'ni içeren kararnameye ret oyu verdi.

Oylamanın yapıldığı esnada ise İsrail Gazze'de operasyonlarını yoğunlaştırdı. İnternet ve telefon hatlarının da kesildiği bölgede İsrail ordusu kara operasyonunu genişlettiğini duyurdu.

Tunus: BM'nin ateşkes karar taslağında "İsrail kınanmadığı" için çekimser oy kullandık

Tunus'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tarık Adab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda alınan "Gazze’de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararına ilişkin oylamada, "işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmadığı" için çekimser oy kullandıklarını söyledi.

BM oturumunda düzenlenen oylamanın ardından Tunus’un niçin çekimser oy kullandığını açıklayan Adab, "Gazze’deki kuşatmadan dolayı milyonlarca Filistinli her türlü yaşam kaynağından yoksunken devam eden İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşi saldırıları, daha güçlü bir duruş sergilememizi gerektiriyor. Karar taslağı, her ne kadar insani yardım girişini kolaylaştırmayı ve göçü önlemeyi hedeflese de, işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmıyor." ifadelerini kullandı.