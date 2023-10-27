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Elon Musk'a Gazze çağrısı yapıldı

Elon Musk'a Gazze çağrısı yapıldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İşgalci İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'ye iletişim kesilirken, dünyada milyonlarca kişi Elon Musk'a çağrı yaptı.

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Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son bir saatteki yoğun bombardıman, Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası kanalları yok etti." denildi.

Elon Musk'a Gazze çağrısı! 

Sosyal medyada kullanıcılar Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a çağrı yaptı.

'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

STARLİNK NEDİR?

Starlink uydusu, SpaceX şirketi tarafından geliştirilen ve internet erişimini dünya genelinde sağlamayı amaçlayan bir uydu ağıdır.

Starlink uyduları, alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen binlerce küçük uydu grubundan oluşur. Bu uydular, yer tabanlı altyapıya sahip olmayan veya sınırlı internet erişimine sahip bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için kullanılır.

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