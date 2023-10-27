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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan bu özel güne sahip çıkmalarını ve dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslemelerini istedi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl tüm Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacak. Yurt genelinde büyük bir coşku hakimken, hazırlıklar da sürüyor.

Valilikler, belediyeler, kurumlar coşkulu bir milli bayrama hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 29 Ekim mesajı yayınladı.

Tüm vatandaşlardan bu özel güne sahip çıklamaları çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört yanının bayrakla donatılmasını istedi.

"Yer gök bayrak olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkanlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!

29 Ekim coşkuyla kutlanacak

Cumhuriyet'in 100. yılı "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. Yıl Resmi Geçit Töreni ile Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara 100. Yıl hitabında bulunacak.

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