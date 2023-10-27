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Doğu Perinçek'le gündem! Türkiye ne yapmalı? Erdoğan'ın "Hamas terörist değil" sözlerine ne diyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile YouTube'daki canlı yayında, Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı ile ilgili yaptığı açıklamayı ve Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarını değerlendirdi.

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Tüm dünya üç maymunu oynarken, İsrail 21. gününde Gazze’deki katliamına dozunu arttırarak devam ediyor. Tüm ülkelerin Hamas ile ilgili en ufak bir açıklaması yokken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas’ın terör örgütü olmadığını ve bir kurtuluş ve mücahitler grubu olduğunu açıkladı. Tabii Erdoğan'ın bu açıklaması dünyada büyük yankı uyandırdı. Bunlardan en göze çarpanı ise New York Times gazetesinin haberi oldu. Erdoğan'ın bu açıklaması ile ilgili yapılan haberde, Erdoğan'ın ABD dahil diğer NATO ülkeleri ile arasındaki gerilimi arttıracak pozisyonlar aldığını yazdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile YouTube canlı yayınında, Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili yaptığı bu açıklamayı ve Türkiye'nin İsrail Gazze çatışmasında hangi rolü oynaması gerektiğini değerlendirdi.

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