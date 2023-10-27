Aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kameraya böyle yansıdı
KIRIKKALE'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.Abone ol
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülenen trafik kazaları, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları görüldü.
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