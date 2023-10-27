BIST 7.706
DOLAR 28,19
EURO 29,79
ALTIN 1.818,24
HABER /  GÜNCEL

Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı

Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı

Konya'da işe giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kıyafetlerinin parçalandığını belirten kadın büyük korku yaşadığını belirterek, yetkililere isyan etti.

Abone ol

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı işyerine giderken kaldırım üzerinde etrafını saran sokak köpeklerin saldırısına uğrayan ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Beyşehir'in Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, iş yerine mesaiye gitmek üzere kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda etrafını sokak köpekleri sardı. Köpeklerden birinin saldırısına uğrayan genç kadın, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kıyafetleri parçalanan genç kadın, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Acil serviste yaralandığı yerlere pansuman yapılan, kuduz ve tetanoz aşıları uygulanan Dudu Kaymakçıoğlu tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İşyerine giderken elindeki cep telefonuna baktığı esnada köpek havlamasıyla arkasına döndüğünü ve bir köpeğin arkasından gelerek kendisine saldırdığını anlatan Dudu Kaymakçıoğlu, "O anda köpek havlamasıyla birisinin direk arkamdan tutması bir oldu.

Ben kaçmaya çalıştım. Ama önümde 5-6 tane varlardı. Hasta bir bayan var, onun etrafında çok dolanıyorlar bunlar zaten. O bayan karşı kaldırımdaydı. Oradan bir şeyler diyordu ama ben korkuyla hatırlamıyorum. Bacağımı ısırdı, tam o anda zaten kanamaya başladı bacağım; tam geçti dişleri. Sonrasında ben kurtulmaya çalışırken ceketimin fermuarı açıktı, oradan sıkmaya çalıştılar ve onu parçaladılar. Bayağı bir yırtıldı zaten. Pantolonum deri olduğu için çok geçiremedi ona rağmen kanadı. Yani iyi ki deri giymişim. Hatta doktor eğer 'kumaş olsaymış, damarına kadar geçebilirmiş' dedi ve hala da kanıyor, pansuman yapılmasına rağmen" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı
Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor
Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor
İnme, en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden biri!
İnme, en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden biri!
Erkeklerde görülen meme kanserinin hayati tehlikesi yüksek!
Erkeklerde görülen meme kanserinin hayati tehlikesi yüksek!
Aydın'da karı-kocayı ölüm buluşturdu! 24 saat arayla vefat ettiler
Aydın'da karı-kocayı ölüm buluşturdu! 24 saat arayla vefat ettiler
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı!
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı!