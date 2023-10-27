Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı

Konya'da işe giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kıyafetlerinin parçalandığını belirten kadın büyük korku yaşadığını belirterek, yetkililere isyan etti.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı işyerine giderken kaldırım üzerinde etrafını saran sokak köpeklerin saldırısına uğrayan ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Beyşehir'in Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi ziraat mühendisi Dudu Kaymakçıoğlu, iş yerine mesaiye gitmek üzere kaldırımda yürüdüğü sırada bir anda etrafını sokak köpekleri sardı. Köpeklerden birinin saldırısına uğrayan genç kadın, bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kıyafetleri parçalanan genç kadın, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Acil serviste yaralandığı yerlere pansuman yapılan, kuduz ve tetanoz aşıları uygulanan Dudu Kaymakçıoğlu tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İşyerine giderken elindeki cep telefonuna baktığı esnada köpek havlamasıyla arkasına döndüğünü ve bir köpeğin arkasından gelerek kendisine saldırdığını anlatan Dudu Kaymakçıoğlu, "O anda köpek havlamasıyla birisinin direk arkamdan tutması bir oldu.

Ben kaçmaya çalıştım. Ama önümde 5-6 tane varlardı. Hasta bir bayan var, onun etrafında çok dolanıyorlar bunlar zaten. O bayan karşı kaldırımdaydı. Oradan bir şeyler diyordu ama ben korkuyla hatırlamıyorum. Bacağımı ısırdı, tam o anda zaten kanamaya başladı bacağım; tam geçti dişleri. Sonrasında ben kurtulmaya çalışırken ceketimin fermuarı açıktı, oradan sıkmaya çalıştılar ve onu parçaladılar. Bayağı bir yırtıldı zaten. Pantolonum deri olduğu için çok geçiremedi ona rağmen kanadı. Yani iyi ki deri giymişim. Hatta doktor eğer 'kumaş olsaymış, damarına kadar geçebilirmiş' dedi ve hala da kanıyor, pansuman yapılmasına rağmen" ifadelerine yer verdi.