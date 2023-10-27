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İnme, en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden biri!

İnme, en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden biri!

Girişimsel Nöroloji Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, inmenin kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

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Memorial Antalya Hastanesi Girişimsel Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, 29 Ekim Dünya İnme Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İnme Günü'nün tüm dünya ve Türkiye’de inme farkındalığını arttırmak için her yıl kutlandığını belirten Gencer, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla inmenin ikinci plana düştüğünü ifade etti.

"İlk 6 saat hayati derecede önemli"

"İnme kardiyovasküler hastalıklar içerisinde en önemli sakatlık ve ölüm nedenlerinden bir tanesi" diyerek, inmenin önemine vurgu yapan Gencer, “Kalp, damar riski olan hastaların aynı zamanda beyin damar tıkanıklığı riski de bulunmakta. Beyin damar tıkanıklığı hızlı teşhis edildiğinde ilk 6 saat içerisinde tedavi edilebiliyor. İlk 6 saat içinde uygun merkeze başvuru hayati önem arz eder. Ancak belirli merkezlerde beyin damar tıkanıklıklarının tedavileri yapılabilir” ifadelerine yer verdi.

“Düzenli sağlık kontrolü, düzenli tedai önem taşıyor”

İnme sonrası rehabilitasyon, beslenme, tansiyon, şeker kontrolü, sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan kurtulmak, kilo vermek, egzersizin, sakatlık ve tekrarlayan inmeyi önlemede büyük önem taşıdığına dikkati çeken Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, “Ülkemiz beslenme şekli ve genetik riskleri açısında inme sıklığı az olmayan bir coğrafyadır. Bu nedenle inme risk gurubunda olan hastaların düzenli sağlık kontrolünden geçip düzenli tedavi almaları önem taşımaktadır” diye konuştu.

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