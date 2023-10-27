SGK listeyi güncelledi, erken emeklilik hakkı bulunan meslekler

SGK, belirli meslek gruplarına erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu uygulama, çalışanların 46-50 yaş arasında emekliye ayrılmasını sağlıyor. Yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesi güncellendi. İşte erken emeklilik hakkı bulunan meslekler.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi.

SGK, belirlediği birtakım mesleklere erken emeklilik hakkı tanıyor. Uygulamaya göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor.

Yıpranma hakkı olarak bilinen uygulama, çalışanların erken emekli olmasına olanak tanıyor. Erken emekli olunabilen birçok meslek grubu bulunuyor.

Ağır işlerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanıyor. Bu tarz iş kollarında çalışan ve erken yaşta emekli olmak isteyenlerin prim gün sayısını doldurması gerekiyor. SGK yıpranma hakkı ile erken emekli olabilecek mesleklerin listesini güncelledi. Şu anda ise toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınmış durumda.

Çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok meslek bu listeye dahil.

İşte o liste:

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Cıva üretimi işleri Madencilik ve yeraltı işleri

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli

Radyoaktif işler Emniyet çalışanları

Askerler

Basın ve gazetecilik işleri

Ebe

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri

Kurşun ve arsenik işleri

Su altında çalışmayı gerektiren işler

Hastabakıcı hemşireler

Diş doktoru

Eczacı

Cam fabrika ve atölyeleri çalışanları

Alüminyüm fabrikaları işçileri

Hemşire

Döküm fabrikaları çalışanları

Çimento fabrikaları personeli

İhtiyat pilotları

Kok fabrikaları çalışanları

Doktorlar

Toplum sağlığı teknisyeni

Termik santral işçileri