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Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesi: Türkiye ve Azerbaycan'a zeytin dalı

Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesi: Türkiye ve Azerbaycan'a zeytin dalı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Zengezur Koridoru'nun da içinde olduğu, Ermenistan'ın hem Azerbaycan hem de Türkiye'yle kara ve demir yoluyla bağlandığı "Barış Kavşağı" projesini tanıttı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün, Tiflis İpek Yolu Forumu'nda yaptığı konuşmada "Barış Kavşağı" projesini uluslararası toplumla paylaştı. Projede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2'nci Karabağ Savaşı'nın ateşkes şartları arasında açılması öngörülen Zengezur Koridoru'nun da olması dikkati çekti.

Projeyle, Zengezur'un yanı sıra, Ermenistan'ın hem Azerbaycan hem de Türkiye'yle kara ve demiryoluyla bağlantı kurması planlanıyor.

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