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Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'yi de tuzağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'yi de tuzağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı

Kedicik' isimli belgesel Adnan Oktar ve sapkın örgütünün çocukları ve kadınları nasıl tuzağa düşürdüğünü gözler önüne serdi. Belgesel büyük yankı uyandırırken meğer şarkıcı Aleyna Tilki de 13 yaşındayken örgütün radarına takılmış.

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Adnan Oktar'ı ve suç örgütünü anlatan 140journos'un 'Kedicik' adlı belgeseli son günlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu konu oldu.  Örgütte bulunan erkeklerin AVM'leri mesken tuttuğu ve gözlerine kestirdikleri kız çocuklarını nasıl tuzağa düşürüp örgüte dahil ettiklerini anlatan belgesel resmen kan dondurdu.

Güzelliği ve başarısıyla büyük beğeni toplayan Aleyna Tilki'nin de 13 yaşındayken örgüte dahil edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre her şey yıllar önce Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için destek olmasıyla başladı.

Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu. O dönem henüz 13 yaşında olan Tilki ile irtibat kuran kişi "Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın" dedi ve ona bir e-mail adresi verdi.

Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu. Öztel'in yakın çevresine "Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek" dediği ileri sürüldü.

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