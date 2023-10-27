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İran, 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattı

İran, 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattı

Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'le restleşen, Suriye'deki tesisleri ABD tarafından vurulan İran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İran Ordusu Kara Kuvvetleri, İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

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İsrail'in Hamas'la girdiği savaş, diğer yandan ABD'nin Suriye'deki İran tesislerini vurması bölgede tansiyonu iyice yükseltti. Taraflar sık sık sert açıklamalarla birbirlerine rest çekerken, İran ordusu İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı. 

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "1402 İktidar" adı verilen kara kuvvetleri tatbikatına füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor. İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan ve 2 gün sürecek geniş çaplı tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılırken hava kuvvetlerine bağlı birlikler de destek veriyor. Tatbikatta, kara kuvvetlerinin muharebe ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasiteleri değerlendirilecek.

İsrail, İran'ı Hamas'a destek vermekle suçlarken bölgede başka sıcak gelişmeler de yaşanıyor. ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran kanadından sık sık sert açıklamalar gelirken, Pentagon dün Suriye'deki İran tesislerinin vurduğunu duyurdu. Açıklamada, "İran destekli grupların Amerikan üslerine yönelik saldırıları kabul edilemez ve durmalı." denildi.

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