BIST 7.706
DOLAR 28,21
EURO 29,83
ALTIN 1.816,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

F-16'lar Antalya semalarında gözüktü

F-16'lar Antalya semalarında gözüktü

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 2 F-16 uçağı, Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Abone ol

Kentte "Türk Yıldızları" ekibince gerçekleştirilecek gösteri uçuşunun, İstanbul Boğazı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katılacak olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında F-16'lar Antalya semalarını süsleyecek.

Yaklaşık yarım saat süren prova uçuşunda Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 F-16 uçağı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Antalya semalarındaki uçuşu öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Kentin dört bir yanında izlenen adrenalin dolu prova uçuşuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da 4 F-16 uçağı Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda "Gösteri Uçuşu" gerçekleştirecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin
Foto Galeri Demet Özdemir sınırları zorladı... Budapeşte pozları sosyal medyayı salladı: Elmas gibisin Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
102 yaşındaki Mehmet Dede, yangında hayatını kaybetti
102 yaşındaki Mehmet Dede, yangında hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında divan başkanlığı öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında divan başkanlığı öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
Yalova'da bulunan Roma küp mezarı gün ışığına çıkarılıyor!
Yalova'da bulunan Roma küp mezarı gün ışığına çıkarılıyor!
Kütahya'da sahte ilanlarla emlak dolandırıcılığı!
Kütahya'da sahte ilanlarla emlak dolandırıcılığı!
Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan manidar paylaşım
Şirketlerine baskın yapılan Engin Polat'tan manidar paylaşım
Hamas lideri rehineleri serbest bırakmak için şartını açıkladı!
Hamas lideri rehineleri serbest bırakmak için şartını açıkladı!
ABD'de Evanjelikler, İsrail için daha fazla destek istiyor!
ABD'de Evanjelikler, İsrail için daha fazla destek istiyor!
İstanbul'da Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi yapıldı
İstanbul'da Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi yapıldı
Rusya Merkez Bankası politika faizini yükseltti
Rusya Merkez Bankası politika faizini yükseltti
İstanbul'da Beyoğlu Karaköy Rıhtımı'na "İlk Adım Anıtı" yerleştirildi
İstanbul'da Beyoğlu Karaköy Rıhtımı'na "İlk Adım Anıtı" yerleştirildi
Muğla Milas'ta genç zabıta memurunun şüpheli ölümü
Muğla Milas'ta genç zabıta memurunun şüpheli ölümü
Cumhuriyet'in 100. Yılı ABD'de kutlandı!
Cumhuriyet'in 100. Yılı ABD'de kutlandı!