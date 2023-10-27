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Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında divan başkanlığı öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayında divan başkanlığı öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdroğlu'ndan teklifin nasıl geldiğini ve dünkü buluşmada neler konuştuklarını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığı yapacağını belirterek, teklifin kendisine nasıl geldiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmede neler konuştuklarını anlattı. İmamoğlu Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı.

Geçen Perşembe Gürsel Erol getirdi!

İmamoğlu etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Doğrudur. Aslında geçen hafta Perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti" dedi.

Bir hafta müzakere ettik

Perşembe gününden bu yana aslında müzakerelerin sürdüğünü belirten İmamoğlu, "Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Dünkü genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay."  ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettik

"Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci sana tevdi eden sayın genel başkanımıza teşekkür ederim" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle bitirdi: "Tabi ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik."

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