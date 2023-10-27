İstanbul'da Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi yapıldı

Huawei Türkiye, İstanbul’da gerçekleştirilen 2023 İş Ortakları Zirvesi kapsamında, birlikte çalıştığı şirketler ve müşterileriyle bir araya geldi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenlenen "Fırsat, Ekosistem, Bütünlük, Dijitalleşme" temasıyla hayata geçirilen Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi’nde, birçok alanda birlikte çalıştığı şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Huawei'in iş geliştirme stratejilerini ve yeni trendleri iş ortaklarıyla paylaşmak, şirketin marka itibarına katkıda bulunacak projelere birlikte imza atmak ve iş birliğine dayalı karşılıklı güveni daha da güçlendirmek, zirvenin temel hedefleri arasındaydı.

"Türkiye’ye duyduğumuz güvenle büyümeye devam ediyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdür Kaya Shi, 2022'nin Huawei için önemli bir dönüm noktası olduğunu, yıllık bazda 92,4 milyar dolar gelirle istikrarlı bir finansal performans sergilediklerinin bildirdi.

Dijital güç ve bulut gibi yeni servisleri ile büyümeye devam ettiklerini belirten Shi, şunları kaydetti:

"AR-GE'ye de önemli ölçüde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, yıllık gelirimizin yüzde 25'inden fazlasına tekabül eden 2,3 milyar doların üzerinde bir bütçeyi AR-GE'ye ayırdık. AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz başarılı projeler, şu ana kadar 30'dan fazla ülkede uygulandı. Türkiye'de 21 yıldır faaliyet gösteriyoruz.

Bugün, yüzde 95'i yerel olmak üzere toplam 1.700 çalışanımız bulunuyor. Yerel üretim tesisimizde bugüne dek 150 binden fazla yerelleştirilmiş ürünün sevkiyatını gerçekleştirdik. Türkiye'deki yabancı sermayeli kuruluşlar arasında yerel olarak bulut altyapısı kuran ilk ve tek şirket olarak, yerel bulut hizmetini resmi olarak başlattık. Tüm bunlar Huawei'in Türkiye pazarına duyduğu güveni ve dikkatli yönetim konusundaki kararlılığını gösteriyor."

Shi, tüm bu başarımların sadece Huawei'in özverili çalışmalarından değil, aynı zamanda Huawei müşterilerinin ve ortaklarının desteğinden kaynaklandığının aktararak, "Şirketimize duyduğu güvenle bizlere yeni fırsatlar sunan, açık ve kapsayıcı bir ülke olan Türkiye'ye özellikle teşekkür etmek istiyorum. ‘Türkiye'de, Türkiye için’ yaklaşımıyla işbirliklerimizi sürdürerek, daha yeşil ve akıllı bir ekosistem için çalışmaya devam edeceğiz. Huawei, iş ortaklarının proje yönetimi yeteneklerini ve operasyonel verimliliklerini geliştirmelerine destek olmayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti̇ Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi̇ ve Ticaret Bakanlığı Müşaviri Liu Yuhua Huawei Türkiye'nin Türkiye'deki Çinli şirketler için yalnızca bir örnek değil, aynı zamanda Çin-Türkiye dostluk ilişkisinin elçisi olduğunu ifade etti.

21 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Huawei'in yerel iş ortaklarıyla birlikte bilişim ekosistemini geliştirmeye ve endüstri zincirini genişletmeye gayret gösterdiğini bildiren Yuhua, "Şirket, hızlı gelişimini sürdürürken, Türk toplumu için de önemli çalışmalarda bulunuyor. Huawei Türkiye, Kuşak ve Yol İnisiyatifi rehberliğinde pazarın durumunu ve gidişatını yakından takip ederek, yerel tedarikçilerle işbirliğini güçlendirmekte, endüstri zincirinin sağlıklı gelişimini desteklemek, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için, yerel iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Çin-Türkiye işbirliğinin derinleştirerek, ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğiyle kazan-kazan ilkesini benimsemektedir." açıklamasında bulundu.

Huawei Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı ve Teslimat, Servis Birimi Bölge Başkanı John Peng şu ifadeleri kullandı:

Huawei'ye sağladığınız destek ve olağanüstü katkılarınız için teşekkür ediyorum. Son birkaç yıl oldukça zor geçti. Salgın ve deprem felaketi ile birçok açıdan zor günler geçirdik. Özellikle deprem sürecinde gösterdiğiniz çabalarla birçok faydalı operasyonu birlikte gerçekleştirdik.

Bugün, tüm iş ortaklarımızın Huawei'in iş geliştirme eğilimini, özellikle de gelişmiş ve yenilikçi teknolojilere yönelik yatırımlarını açıkça anlamalarını sağlamak için ‘Fırsat, Ekosistem, Bütünlük ve Dijitalleşme’ kavramlarına odaklandık. Huawei'in ürünleri, çözümleri ve teslimat modelleri gibi farklı perspektiflerden şirketimizin iş geliştirme trendlerini paylaştık. Bilişim alanında yüksek kaliteli, verimli ve güvenilir projeleri birlikte geliştirmeye devam edeceğiz."

Huawei Türkiye İş Ortakları Zirvesi’ne 80’in üzerinde şirketten yaklaşık 200 sektör profesyoneli katıldı. Etkinliğin sonunda, başarılı iş ortaklarına ödülleri, Huawei yöneticileri tarafından takdim edildi.