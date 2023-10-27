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Bella Hadid, ölüm tehditleri almaya başladı

Bella Hadid, ölüm tehditleri almaya başladı

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, destek paylaşımlarından dolayı ölüm tehditleri almaya başladı.

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Yıllardır Filistin halkı için özgürlük çağrıları yapan Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, saldırıların başından beri yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sözlerinden dolayı bir süredir ölüm tehdidi alan model, numarasının sızdırıldığını ve ailesini tehlikede olduğunu belirtti.

''Artık sessiz kalmayacağım''

Geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyleyen ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını söyleyen Bella Hadid, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Her gün ölüm tehditleri alıyorum. Telefon numaram sızdırılmış ve ailem tehlikede. Artık sessiz kalmayacağım. Korku bir seçenek değil. Filistin'deki insanlar ve çocuklar, özellikle Gazze'dekiler, sessiz kalmamıza dayanamazlar. Biz değil, onlar çok cesur" ifadelerini kullandı.

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