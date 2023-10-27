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İstanbul'da hareketli saatler! Sinir krizi geçirip hepsini camdan attı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da hareketli saatler! Sinir krizi geçirip hepsini camdan attı

İSTANBUL Beşiktaş'ta sinir krizi geçiren kişi evinin penceresinden attığı eşya ile sokaktaki 3 araca zarar verdi.

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Haremağası Sokak'ta henüz ismi öğrenilemeyen kişi, 5. kattaki evinin penceresinin camını kırdı. Camdan aşağı atılan masa, sandalye ve çöp kutusu park halindeki üç otomobile hasar verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kaldırmada binanın önünde tedbir amaçlı hava yastığı açtı.

Evin kilitli kapısını açarak içeri giren polis, sinir krizi geçiren kişiyi yakaladı.

Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin ardından polis eşliğinde kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

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