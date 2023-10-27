Cihat Yaycı Paşa 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı: Türkiye hedefte

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'yi tamamen ele geçireceğini belirterek, "İsrail, Lübnan ve Suriye'den kendisine saldırılar olduğu gerekçesiyle o bölgelerden de toprak alacak. Suriye'deki PKK ve YPG kontrolü altındaki alanda aşağıdan birleşip Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar. Bu çok tehlikeli bir durum, çok dikkat etmek lazım. Türkiye hedefin kendisi olduğunu anlamalıdır" dedi.

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Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı, Bursa'da Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu'nun davetiyle Bursa'da son gelişmelere ilişkin bir konferansa katıldı.

Ördekli Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Yaycı Paşa, Türkiye'nin İsrail Filistin savaşındaki dış politikasının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bugüne kadar itidalli açıklamalar yaptığını, dengeli politikanın sürdürülmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Cihat Yaycı, "Dengeli politikalar güdüp Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi binlerce yıllık devlet geleneğini ve devlet aklının çıktıları ile hareket ediliyor, bu çok önemlidir. Türkiye'yi taraf olmaya itecek kampanyalardan, vatandaşların ve siyasi partilerin uzak durmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Türkiye Gazze'de savaşmamalıdır"

Türk askerinin Gazze'de İsrail'e karşı savaşmasının Türkiye'nin menfaatine uygun olmayacağını ifade eden Yaycı, "Türkiye'nin bunu durdurabilecek ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri gücü var. Türkiye gidip Gazze'de savaşamaz, savaşmamalıdır. Türk askerinin ne için kanını dökeceği bellidir. Sınırları savunmak son derece önemlidir. Gün sınırlarımızın savunmasını güçlendirme günüdür. Türkiye'nin yaptırım uygulayabilecek ekonomik gücü yoktur. İsrail'e uygulayabilecek siyasi bir bağlantısı da yoktur" şeklinde konuştu.

"Türkiye ve İsrail dolaylı yoldan komşu olacaklar, çok dikkatli olmak lazım"

İsrail'in hedefinde sadece Filistin olmayacağını ve ilerleyen zamanlarda Lübnan ve Suriye'de, PKK ve YPG kontrolü altında kendine yer edineceğine dikkat çeken Yaycı bir dizi uyarılarda bulundu.

Durumun ciddiyetine dikkat çeken Yaycı, "Gazze şeridinin İsrail tarafından ele geçirilmiş olması durumunda Filistin'in denize kıyısı kalmayacak. Türkiye ve Filistin denizden komşudur. Bu Türkiye'nin Filistin ile karşılıklı kıyısının kalmadığı anlamına gelir. Karşılıklı kıyıların tümünün İsrail tarafından ele geçirilmesi anlamına gelir. Bu denizlerdeki doğal gaz ve petrol başta olmak üzere her şey İsrail'in hazinesine geçer. Burada Filistin yönetiminin çok büyük hatası vardır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti benim hazırladığım bu anlaşma metinini Filistin yönetimine ilettiğini, Filistin yönetiminin tepkisiz kaldığını gördük. Halbuki bu anlaşma metni imzalanmış olsaydı Filistin kara ülkesinin 8 katı deniz ülkesine sahip olacaktı. Uluslararası ve hukuk anlamında tanınırlığı daha fazla güçlenecekti. Ama maalesef öyle olmadı. Şimdi Gazze şeridinin tamamı İsrail tarafından işgale tabii tutulacağı görülüyor. Bunu ben daha önce de söyledim, Gazze işgal edilecek, Lübnan ve Suriye'den İsrail'e saldırılar olduğu gerekçesiyle o bölgelerden de toprak alınacak. Suriye'deki PKK ve YPG kontrolü altındaki alanda aşağıdan birleşip Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar. Bu çok tehlikeli bir durum, çok dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Ya daha büyük bir savaşa, ya daha büyük bir barışa gideceğiz" sözlerini yorumlayan Yaycı, "Barış ihtimali nasıl var onu ben bilemem ama bölgede savaş ihtimalini çok yüksek görüyorum. Şu anda İsrail Filistin ile savaşıyor. Yakında İsrail Lübnan'la ve Suriye ile de savaşacak ve topraklarını büyüte büyüte gelecek. Burada şunu ifade etmek lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çabaları takdire şayandır. Bugüne kadar itidalli açıklamalar yapmışlardır. Dengeli politikalar güdüp Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi binlerce yıllık devlet geleneğini ve devlet aklını çıktıları ile hareket ediliyor, bu çok önemlidir. Türkiye'yi taraf olmaya itecek kampanyalardan, vatandaşların ve siyasi partilerin uzak durmasını tavsiye ediyorum. Siyasi baskıyla Türkiye'nin bu itidalli dış politikasının etkileri değiştirilip taraflı bir dış politikaya dönmesi durumunda bu Türkiye'nin zararına olur" dedi.

"Türkiye net bir taraf olmaktan çekinmelidir"

Türkiye'nin bir taraf seçmesinin kendi menfaatlerine zarar vereceğini söyleyen Yaycı, "Türkiye'nin maalesef düşmanları dostlarından çok daha fazladır. Bu bakımdan düşmanların eline de koz vermemek lazımdır. Türkiye hedefin kendisinin olduğunu anlamalıdır. Türkiye burada net bir taraf olmaktan çekinmelidir. Soykırımın ve İsrail'in durdurulması için her şeyi yapmalıdır. Ama bir cephede yer alması Türkiye'nin menfaatlerine uygun olmadığı kanaatindeyim" dedi.

"Batı ekonomisini felç ederek İsrail'i durdurmak mümkün"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail'e ekonomik yaptırım gücü olduğunu, Türkiye'nin en kısa sürede teşkilatın doğal gaz ve petrol üreticilerini Türkiye'ye çağırması gerektiğini vurgulayan Yaycı, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal Türkiye tarafından toplantıya çağırılması lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın doğal gaz ve petrol üreticisi üyelerinin Gazze'de soykırım durdurulana kadar, İsrail'in saldırıları durdurulana kadar, özellikle ateşkesten bahsetmiyorum, saldırılar bitene kadar batıya hatta dünyaya petrol ve doğal gaz ihracatının durdurulması lazım. Bütün anlaşmalar askıya alındığı zaman, tüm tüketim mallarında ithalatı İsrail'in saldırıları durdurana kadar askıya alması lazım. Bu gündemle Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nı çağırması lazım. İnanın 5 gün, bilemediniz 10 gün içerisinde tüm Avrupa ekonomisi felç olur. Batı ekonomisini felç ederek İsrail'i durdurmak mümkündür. Çünkü yaptırım gücü vardır" diye konuştu.

"Mesele Gazze değil, Orta Doğu"

İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında hedefin Gazze nezdinde Filistin olmadığını, hedeflerinin Orta Doğu coğrafyasını şekillendirmek olduğunu ve bunu sık sık sözlerinde dile getirdiklerini söyleyen Yaycı, "Mesele sadece Gazze değil, Gazze'nin ötesinde bütün Orta Doğu var. Bunu biz demiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Netanyahu diyor. 'Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyoruz' diyor, 'Orta Doğu'ya yeni bir düzen getiriyoruz' diyor. Gazze'ye, Filistin'e demiyor, amaç Orta Doğu. Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmenin başlangıcı 1979 İran Devrimi'dir, sonra 8 yıl süren İran-Irak savaşıdır, sonra Irak'ı parçalamak için yapılan Körfez Harekatları'dır, sonra Suriye'de çıkarılan iç savaştır, Lübnan'da çıkarılan iç savaştır ve geldiğimiz noktada Gazze'de sanki bir kurguyla oluşturulmuş bir ateş yakılıp onu gerçekten fiile geçiriliyor" şeklinde konuştu.