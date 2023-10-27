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Cumhuriyet'in ilanını gören Ordulu Mehmet dede hayatını kaybetti

Cumhuriyet'in ilanını gören Ordulu Mehmet dede hayatını kaybetti

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, evinde kullandığı elektrikli sobadan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen, Cumhuriyet'in ilanını gören 102 yaşındaki Mehmet Danacı hayatını kaybetti.

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Olay, Zaferi Milli Mahallesi Yüksek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 102 yaşındaki Mehmet Danacı, gece ısınmak için evinde elektrikli soba kullandı. Sobanın devrilmesi sonucu yerdeki kilim ve yastık küçük çaplı alev aldı.

Sabah saatlerinde Danacı’nın evine giden yakınları, yerde hareketsiz yattığını fark etti. 112'ye ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet'in ilanından önce doğmuştu

Hayatını kaybeden ve Cumhuriyet ilan edildiğinde 2 yaşındaki Mehmet Danacı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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