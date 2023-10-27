Ağabeyini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada ağabeyini silahla ateş ederek öldüren şahıs evin banyosunda kendini vurdu. Eve gelen ekipler kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili konuşan anne, iki kardeşin uzun zamandır birbirleriyle küs olduğunu söyledi.

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir ağabey, kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kardeş intihar etti. Silahın kayıtlı olduğu belirlendi.



Ağabeyini ateş etti intihar etti

Alınan bilgiye göre, Osman Temiz Mahallesi'nde bir sitedeki evde, Ahmet Yusuf A. ile ağabeyi Mehmet Kürşat A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yusuf A, ağabeyi Mehmet Kürşat A'ya silahla ateş ettikten sonra evin banyosunda kendisini vurdu.



Kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi

Eve gelen kardeşlerin annesi S.A. ile komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.



Anne S.A'nın ise hayatını kaybeden kardeşlerin uzun zamandır birbirleriyle küs olduklarını, ikamete geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat A'yı mutfakta bulduklarını ve ardından yardıma gelen komşularıyla kilitli olan kapıyı kırarak girdikleri banyoda da diğer oğlu Ahmet Yusuf A'yı gördüklerini beyan ettiği öğrenildi. Bu arada olayda kullanılan silahın Ahmet Yusuf A'ya kayıtlı bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.