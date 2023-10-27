Mısır’da yerleşim yerine füze düştü, 5 kişi yaralandı

Mısır’ın Taba kentinde yerleşim yerine isabet eden füze nedeniyle 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Al Qahirah Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre, Taba Hastanesinin yönetimine tahsis edilen konuta füze isabet etti.



Haberde, 5 kişinin yaralandığı olayda can kaybının olmadığı bilgisine yer verildi. Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisine yer verilen haberde, füzenin nereden atıldığının henüz bilinmediği, olaya dair gerekli soruşturmaların başlatıldığı belirtildi. Olaya ilişkin Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.