Yeni bir 'one minute' tokadı! Gaffar Yakınca 'elleri dert görmesin' dedi

Yazar Gaffar Yakınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas için yaptığı "mücahitler grubu" tanımını değerlendirerek, "Batı’nın suratına indirilmiş yeni bir “one minute” tokadıdır. O tokadı atanın elleri dert görmesin." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas bir terör örgütü deği, topraklarını korumaya çalışan bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" çıkışı konuşulmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın Batı dünyasını şoke eden açıklamaları, köşe yazarlarının da gündemindeydi.

Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, Erdoğan'ın Hamas yorumunu "O tokadı atanın elleri dert görmesin" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Emperyalist işgale direnen herkes aslında insanlıktan çıkmış bir teröristtir"

Erdoğan'ın sözlerinin neden çok önemli olduğunu Yakınca, "Çünkü Siyonist propagandanın tam kalbini hedef alıyor. Haçlı ve Siyonist propaganda makinelerine göre emperyalist işgale direnen herkes aslında insanlıktan çıkmış bir teröristtir. Gazeteleri bunu yazar, TV’leri bunu gösterir, romanları filmleri tiyatroları bunu anlatır." ifadeleriyle anlattı.

Geriye sadece “barbar Müslümanlar masalı” kalıyor

Batılı liderlerin ve ana akım medya kuruluşlarının Hamas’ı bir terör şebekesi gibi göstermek için ellerinden geleni yaptığına dikkat çeken Yakınca, yazısını şöyle sürdürdü:

"Oysa önümüzde başka bazı gerçekler var. Hamas’ın Filistin’de seçilmiş bir irade olması, sivil örgütlenmesi, askeri harekat tarzı, esirlere muamelesi tüm o söylenceyi çürütüyor. Geriye sadece “barbar Müslümanlar masalı” kalıyor."

"Yeni bir “one minute” tokadıdır"

"Önemli olan vatanları için mücadele etmeleri ve davranışları ile bu ahlaki üstünlüğü koruyabilmeleri" diyen Yakınca, Hamas'ın Filistin’in Kuvayı Milliyesi olduğunu söyleyerek yazısını böyle tamamladı:

"Basının ve siyasetin Siyonist aparatları 70’li 80’li yıllarda da Filistin Kurtuluş Örgütü’ne terörist diyordu. Ama onların demesi ile olmuyor işte, FKÖ tarihe onurlu bir kurtuluş hareketi olarak geçti. Bugün de o bayrağı taşıyan Hamas için durum aynıdır. Biz sadece gazetecilik görevimizi yapıp hakkı teslim ediyoruz, etkimiz belirlidir. Ama bir devlet başkanının bu gerçeği açıkça haykırması Batı’nın suratına indirilmiş yeni bir “one minute” tokadıdır. O tokadı atanın elleri dert görmesin."

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