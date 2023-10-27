IŞİD'li adam 7 yaşındaki kızı 500 dolara satın aldı! "Ganimet" diye Ankara'ya getirdi

MUSUL’da DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve yasadışı yollarla Ankara’ya gelen Irak uyruklu Sabah Ali Hüseyin Oruç, Irak’tan 500 dolara satın aldığı Ezidi kız çocuğunu alıkoydu. İhbar üzerine IŞİD'li aileden devlet kormasına alınan kız çocuğu tekrar aileye verildi. Ardından Oruç hakkında dava açıldı. Oruç ortadan kaybolurken, Ankara Valiliği çocuğu tekrar aileden alarak yurda yerleştirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonucunda, Musul'da DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve yasadışı yollarla Ankara'ya geldiği tespit edilen Irak uyruklu Sabah Ali Hüseyin Oruç, 24 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Oruç'un, Irak'tan kaçırarak getirdiği 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğu da kurtarılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

7 yaşındaki kızı 'ganimet' olarak satışa çıkardı

Oruç'un, Irak'ta 500 dolar karşılığı satın alınan kız çocuğunu sözde 'ganimet' olarak yanında getirdiği ve Ankara'daki evde alıkoyduğu belirlendi. Kız çocuğunun, operasyondan önce, fotoğrafıyla birlikte internette yayınlanan bir ilanla satışa çıkarıldığı da iddia edilmişti. Operasyonda, sanıkla birlikte hareket ettiği bilgilerine ulaşılan N.H.R. de gözaltına alınmıştı.

Örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay verilip salındı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sabah Ali Hüseyin Oruç'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, N.H.R. beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ezidi kızın alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sabah Ali Hüseyin Oruç hakkında, 'İnsan ticareti yapma' suçundan 18 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yeniden iddianame düzenlendi.

Tekrar IŞİD'li aileye verildi

İddianamede, kız çocuğunun, Sabah Ali Hüseyin Oruç'un kardeşi tarafından, Irak'ta, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki bir yetimhaneden para karşılığı satın alındığı, Oruç'un, kardeşinin ölümünün ardından mağdur çocuğu yetimhaneye geri vermediği veya Irak yetkili makamlarına teslim etmediği kaydedildi. İddianamede, mağdur çocuğun hakkındaki koruma kararı kaldırılarak annesi olarak görülen Saibe Adnan Halid Mula'ya tekrar teslim edildiği aktarıldı.

Çocuğumuz olmadığı için aldık...

Mula iddianamede yer alan ifadesinde, rahatsızlığından dolayı çocuğu olmadığını, ölen eşi Sabar Ali Hüseyin Oruç'un savaşta ölenlerin çocuklarının bakıldığı bir yetimhaneden 2014'te bir buçuk yaşında bir kız çocuğunu getirdiğini, sonrasında da eşinin öldüğünü ve Türkiye geldiklerini söyledi.

'Hocam ailemi çok özledim' deyince

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sabah Ali Hüseyin Oruç katılmazken, tanık olarak dinlenen mağdur çocuğun teslim edildiği Ankara Çocuk Evi'nde görevli K.A, çocuğun kendisine ailesini çok özlediğini ve görüşmek istediğini söylediğini kaydederek, "Mağdur çocuğu kimse arayıp sormuyordu. Bir gün yanıma geldi. 'Hocam, ailemi çok özledim. Onlarla görüşmek istiyorum.' dedi. Dosyasını inceledim. Olayları gördüm, anneye ulaştım. Anne bana 'Biz bu çocuğu Irak'ta evlat edindik' dedi" şeklinde konuştu.

Alıkonulmuş bir çocuk gibi değildi

Çocuğun Ezidi olup olmadığına ilişkin bilgi bulunmadığını dile getiren K.A. "Yatılı izin için ev ortamını incelemeye gittim. Doğum günü fotoğrafları bulunan albümleri inceledim. Çocuk ailesiyle birlikte mutlu görünüyordu, alıkonulmuş bir çocuk gibi değildi. Çocuğun internet üzerinden satışa çıkarıldığına dair bir evrak da elimize ulaşmadı. Bu iddiayı haber sitelerinde görüm. sosyal inceleme raporları ve resmi yazılarda fiili delil yetersizliği nedeniyle dosyanın kapatılmış olduğunu öğrendim" dedi.

1 buçuk 2 sene bizim kurumumuzda kaldı

Çocuğun evine gittiğini ve aile albümüne baktığını kaydeden tanık K.A., annesinin terör bağlantısının bulunmaması üzerine Saibe Adnan Halid Mula'ya tekrar teslim edildiğini söyledi. K.A., "Mağdur çocuğu teslim etmek için annesini çağırdım. Çocuk çok mutlu oldu. Çocuğu 2022'de teslim ettim. Çocuk ben gelmeden önce de buradaymış. 1 buçuk 2 sene bizim kurumumuzda kaldı. İçe kapalı bir çocuktu. Kendisi bana geldi. Ailesini bana anlattı. Teröre yönelik hiçbir durum yoktu. Ben eğer böyle bir şey sezsem aileye teslim etmezdim. Çocuğu buraya getirirseniz o da aynı şeyleri söyleyecektir" şeklinde konuştu.

IŞİD'li Oruç hakkında yakalama kararı

K.A.'nın beyanları salonda bulunanların tepkisine neden oldu. Ara karar açıklayan mahkeme, ilk duruşmaya da gelmeyen sanık Sabah Ali Hüseyin Oruç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmederek davayı erteledi.