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Canlı yayında Meclis'te küfür şoku! Mikrofonu kapattı sandı ama...

Canlı yayında Meclis'te küfür şoku! Mikrofonu kapattı sandı ama...

Meclis'teki küfür canlı yayına yansıdı. Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP'li Sırrı Sakık ile Celal Adan arasında polemik yaşandı. Adan'ın mikrofonu kapatıp küfrettiği anlar ise gündem oldu.

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TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıp, 'Atatürk bölücü müydü?" deyince Celal Adan'dan yanıt geldi.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı

HEDEP'li Sakık kürsüde konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısındaki "MHP'nin, CHP'nin yöneticileri gitsinler Meclis'in gizli celselerine baksınlar, okusunlar. Orada Kürt kelimesini görecekler. Kürdistan'ı görecekler, Laziztanı görecekler, Çerkezleri görecekler. Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal, Kürt milletvekillerini çağırırken 'Kürdistan' diyordu" sözlerini hatırlatıp, "Bunu sayın Erdoğan söylüyordu ve doğru söylüyordu. Biz de bunun altına imzamızı atıyoruz." dedi.

Celal Adan yanıt verdi

Bunun üzerine devreye giren Meclis Başkanvekili Celal Adan "Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp, askerimizi, polisimizi, Doğu ve Güneydoğu'daki sivil vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükrükleriyle boğar' deseydi bu Meclis'ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal'in devleti kurduğu dönemlerde." dedi.


"Pez...ler ya" demesi Meclis TV canlı yayınına yansıdı"

Sırrı Sakık, "Benim söylediklerimi götürüp PKK ile özdeşleştirmeye, o noktaya çekmenin kimseye bir yararı yok." dedi. Bunun üzerine mikrofonu kapatan Meclis başkanvekili Celal Adan'ın "Pez...ler ya" demesi Meclis TV canlı yayınına yansıdı.

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