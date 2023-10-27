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Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak

Avukatlar, Can Atalay için adliye önünde nöbet tutacak

AYM'nin Can Atalay için ihlal kararı vermesi üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı değerlendirilmedi. Bunun üzerine TİP avukatları, adliye önünde Atalay için nöbet tutmaya başlayacaklarını duyurdu.

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Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında AYM, hak ihlali kararı vermişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı değerlendirmemesi üzerine ise TİP Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa, parti avukatları ile beraber saat 11.00'da adliye önünde nöbet tutacaklarını açıkladı.

AYM’nin hak ihlali kararı sonrası Can Atalay dosyasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, dün avukatlara duruşmaları bitince heyet olarak kararı değerlendireceklerini söylemişti.

Atalay’ın ve TİP’in avukatları, tahliye talepli dilekçe verdi ancak duruşmalar bitince öğlen saatlerinde Mahkeme Başkanı’nın adliyeden ayrıldığı ve dönmeyeceği öğrenildi. Avukatların durumla ilgili Başsavcı ve Başsavcı vekili ile görüşme talepleri de reddedildi.

Avukatların verdiği bilgiye göre; daha sonrasında mahkeme heyetinin geldiği ve memurlara mesai bitimi eve gitmeme talimatı verildiği söylendi.

Saat 18.00’de memurlara “eve gidin” talimatı verildiği ve memurların gittiği belirtildi.

TİP Parti Meclisi Üyesi Avukat Özgür Urfa da tüm bu gelişmeleri üzerine “Bugün sabah saatlerinde dosyanın avukatları ve parti avukatları olarak yeniden mahkemeye gidecek ve kararın akıbetini soracağız. Saat 11.00 itibarıyla ise avukatlar adliyede karar verilene kadar nöbet tutmaya başlayacak” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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