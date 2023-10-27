TCDD talimat verdi.. Starbucks ürüleri kaldırılacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD),Yüklenici firmalara Starbucks ürünlerinin kaldırılması talimatı verildi

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks ürünlerinin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hizmetlerinden kaldırılması için tüm yüklenici firmalara talimat verdi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, bu kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve şunları ifade etti:

"Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobbing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile şirketimizin herhangi bir sözleşmesi bulunmamaktadır. Yüksek Hızlı Trenlerimizde kafeteryaların işletmeciliğini yapan yüklenici firmaya, bahse konu kahve üreticisi firmanın ürünlerinin yerine, alternatif ürünlerin yolcularımıza sunulması ile ilgili resmi bildirimde bulunulmuştur. Necip Milletimiz her zaman zalimlere karşı mazlumların yanında yer almıştır. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak her zaman FİLİSTİNLİ kardeşlerimizin yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."