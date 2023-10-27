BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'den istifa çağrısı

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor." sözlerine İsrail'den sert yanıt geldi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim katliamından sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadı. Hamas gezegenden silinmeli." derken, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'e istifa çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığını söyleyerek, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor." dedi.

Guterres'e yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim katliamından sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadı. Hamas gezegenden silinmeli." ifadelerini kullanırken, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'i istifaya davet etti.

GUTERRES'TEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin New York kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele almak üzere bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin arasında derhal insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'nde uluslararası insani hukukun "açık ihlal" edildiğini ifade etti. Guterres, "Açık konuşayım, silahlı çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası insani hukukun üstünde değildi" dedi.

ACİL İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girmesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Gazze'de BM'nin yakıt stokları birkaç gün içinde tükenecek. Bu da başka bir felaket olacak. Acıları hafifletmek, yardım dağıtımını daha kolay ve güvenli hale getirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi.

"HAMAS'IN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILARI DURUP DURURKEN BAŞLAMADI"

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirten Guterres, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor" ifadelerini kullandı. 'Hamas'ın saldırıları durup dururken başlamadı' diyen BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'den istifa çağrısıBM Genel Sekreteri Antonio Guterres

"SİVİLLERE SAYGI GÖSTERİLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Tüm bunların ne Hamas'ın saldırılarını ne de "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını" haklı çıkaramayacağını belirten Guterres, "Böyle kritik bir anda, sivillere saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması temel ilkesinden başlayarak ilkeler konusunda net olmak hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞMEYECEĞİM"

Guterres'in açıklamasına İsrail sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Genel Sekreter, hangi dünyada yaşıyorsunuz? Kesinlikle burası bizim dünyamız değil" ifadelerini kullandı. Cohen ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri ile görüşmeyeceğim. 7 Ekim katliamından sonra dengeli bir yaklaşıma yer kalmadı. Hamas gezegenden silinmeli" dedi. 'Hamas'ın saldırıları durup dururken başlamadı' diyen BM Genel Sekreteri Guterres'e İsrail'den istifa çağrısıİsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen

"GUTERRES'İ DERHAL İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUM"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guterres'in sözlerini "şok edici", "korkunç" ve "bölgenin gerçekliğinden tamamen kopuk" olarak nitelendirerek, "Onun yorumları teröre ve cinayete gerekçe teşkil ediyor. Bu tür görüşlere sahip bir kişinin Holokost'tan sonra ortaya çıkan bir örgütün başkanı olması üzücü" dedi. Erdan, "İsrail vatandaşlarına karşı, terör örgütü ilan edilmiş bir örgüt tarafından gerçekleştirilen en korkunç eylemlere anlayış gösterenlerle konuşmanın hiçbir haklılığı ve anlamı yok. Guterres'i derhal istifaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

"TERÖR SAVUNUCULARI DÜNYA ADINA KONUŞAMAZLAR"

İsrail muhalefet liderlerinden eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin teröre göz yumduğu günler karanlıktır. Kesinlikle hiçbir şey masum sivillerin katledilmesini haklı gösteremez. Şimdi tarihin doğru tarafında durmanın veya ona göre yargılanmanın zamanıdır. Terör savunucuları dünya adına konuşamazlar" dedi.