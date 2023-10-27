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Eski Çin Başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti

Eski Çin Başbakanı Li Kıçiang hayatını kaybetti

Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski başbakan Li Kıçiang, bugün 68 yaşında hayatını kaybetti. Görevinin son dönemlerinde etkisi sınırlanan eski başbakanın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

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Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, eski devlet başkanı Li Kıçiang, dün gece Şanghay şehrinde istirahati sırasında kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Li, bugün saat 00.10'da yaşamı yitirdi.

2013-2023 yıllarında başbakanlık görevini yürüten Li, Devlet Başkanı Şi Cinping ile birlikte son 10 yılda Çin siyasetinin önde gelen figürlerindendi.

Li, başbakanlık yaptığı dönemde ekonominin günlük yönetiminden sorumlu olmuş, özel sektörün teşvik edilmesi, yapısal reformlar ve Kovid-19 dönemindeki acil ekonomik tedbirlerin uygulanmasında yönlendirici olmuştu.

Li'nin Çin'i dengesiz ekonomik büyümeden sürdürülebilir kalkınma modeline dönüşümünü sağlamak için mali risklerin azaltılmasına ve yapısal reformlara odaklanan ekonomi politikaları, "Linomics" olarak anılıyordu.

Eski başbakanın siyasi etkisi, özellikle son döneminde, Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin siyasetinde artan gücünün ve tek adam konumunun gölgesinde kalmıştı.

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