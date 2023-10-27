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Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!

Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!

Bursa'da 6 aylık Ali Ahmet Ç., anne ve babası tarafından hareketsiz halde bulundu. Vücudunda morluklar olan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlenirken, çelişkili ifade veren anne-baba, gözaltına alındı.

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Bursa'da 6 aylık bebek evinde ölü bulunurken, çelişkili ifadeleri nedeniyle anne ve baba gözaltına alındı.

6 AYLIK BEBEK ÖLÜ BULUNDU
Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Panayır Mahallesi 16'ncı Okul Sokaktaki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. R.Ç. ile D.Ç., 6 aylık bebekleri Ali Ahmet Ç.'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Aile, bebeğin tepki vermemesi üzerine, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği, vücudunda ise morluklar olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABA GÖZALTINDA
Bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, çelişkili ifade veren anne ve babası ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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