TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Kurulun TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, katıldığı bir programda beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Erden Timur'a 30 gün hak mahrumiyeti ve 143 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

PFDK, Beşiktaş Kulübüne, Galatasaray ile oynanan lig maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Beşiktaş AŞ'nin hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle toplam 1 milyon 64 bin lira para cezası verdi. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası aldı.

Galatasaray Kulübü de aynı müsabakada Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/8. maddesine aykırı eylemi nedeniyle 150 bin lira para cezası aldı.

Kurul ayrıca, Gaziantep FK'ye 112 bin, Çaykur Rizespor'a da 80 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.