Fehmi Koru'dan bomba kulis! AK Parti'nin Filistin mitingi iptal mi edilecek!

AK Parti, Cumhur İttifakı ortağı partilerin de katılımıyla 28 Ekim Cumartesi günü yani yarın Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi yapacak. Gazeteci Fehmi Koru, Filistin mitinginin son anda provokasyon gerekçesiyle iptal edilebileceğinin konuşulduğunu yazdı.

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İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamda 2 bin 900'dan fazlası çok 7 binden fazla kişi hayatını kaybederken, en az 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi de enkaz altında. 'Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını savunan bir mücahitler grubudur' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı İsrail ve destekçilerini rahatsız etti. İşte bu ortamda AK Parti yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenleyecek. Ancak gazeteci Fehmi Koru, mitingin son anda iptal edilebileceğinin konuşulduğunu yazdı. İşte Koru'nun yazısının ilgili bölümü...

Gazze mitinginin son anda iptal edilmesi...

Bir dost grubuyla sohbet ederken, AK Parti yönetim kademelerini iyi tanıyan biri, Gazze mitinginin son anda iptal edilmesi ihtimalinden söz etti. Dostum, AK Parti namına, mitingin zamanlamasının yanlışlığını düşünerek değil, Gazze konusunun hassasiyeti yüzünden işin içine karıştırıcılar girebileceği endişesi duyuyordu.

Mitingde provokasyon ihtimali...

Güvenlik işlerinden sorumlu olan devlet yetkililerinin, alınabilecek bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, provokasyon ihtimalinin yine de söz konusu olabileceğini, miting kararı verenlere iletmiş olabileceğini düşünüyordu dostum.

Belki Gazze için toplanıp Cumhuriyeti kutlarlar

Olur mu? Bilemem. Bildiğim, dün akşam saatlerine kadar o ihtimalin geçerli olduğunu düşündürecek bir gelişme yaşanmadığı… İleri saatlerde kendisine bunu hatırlattığımda, bana, “Belki Gazze için topladıkları kitlelere Cumhuriyet’i de kutlatabilirler” cevabını verdi aynı dost. Sanmasam bile dostumun bu iyi niyetli yaklaşımı beni memnun etti.