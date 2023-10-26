Beyaz Saray'dan skandal açıklama: Savaş bu, sivil kayıp olacak

Beyaz Saray'dan, Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadeleri kullanıldı.Abone ol
Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 20 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı. Hava saldırılarının ardından İsrail'in kara harekatını başlatması beklenirken Beyaz Saray'dan skandal bir açıklama geldi.
Sivil ölümlerini meşrulaştırmaya çalışan Beyaz Saray, "Sivil kayıpların olacağını söylemek dürüst olmaktır. Savaş bu, sivil kayıp olacak" ifadelerini kullandı.