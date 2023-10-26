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Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek liderliğine devam etti

Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek liderliğine devam etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek namağlup liderliğine devam etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam etti.

H Grubu’nda İsmail Kartal’ın ekibi temsilcimiz Fenerbahçe ile Georgi Dermendzhiev yönetimindeki Bulgaristan takımı Ludogorets, İspanyol hakem Guillermo Cuadra’nın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi

Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ilk yarıda aradığı golü 42. dakikada Batshuayi ile buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Kanarya, 52'de Miha Zajc ile farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Becao'nun kendi kalesine attığı golle konuk ekip tek sayısını bulurken Fenerbahçe, 90+3'te Miha Zajc ile skoru 3-1'e taşıdı.

Gruptaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.

Gruptaki bir sonraki maçta iki takım 9 Kasım'da Huvepharma Stadyumu'nda karşılaşacak.

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