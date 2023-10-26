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Lagarde: Ekonominin zayıf kalması muhtemel

Lagarde: Ekonominin zayıf kalması muhtemel

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini belirtti.

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Lagarde, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Lagarde, “Faizlerin yeterince uzun süre mevcut seviyelerde kalmasının, enflasyonun zamanında hedeflenen seviyeye dönmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki kararlarımız, politika faiz oranlarımızın gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalmasını sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Avrupa ekonomisindeki mevcut durumun zayıf seyretmeye devam ettiğini belirten Lagarde, “Fakat, Avro Bölgesi'nde enflasyon daha da düştükçe, hane halkı reel gelirleri toparlandıkça, ihracat olan talep arttıkça ekonominin önümüzdeki yıllarda güçlenmesi bekleniyor.” dedi.

Bölgede enflasyonun yüzde 4,3 seviyesine gerilediğini hatırlatan Lagarde, gelecek dönemde enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşün yansımasıyla enflasyonun daha da azalmasının beklenmesine rağmen halen yüksek seviyede bulunduğunu kaydetti.

Lagarde, “Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalması ve yurt içi fiyat baskılarının güçlü kalması bekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek faiz oranlarının etkilerinin ekonomiye yayıldığını belirten Lagarde, "Ekonominin bu yılın geri kalanında zayıf kalması muhtemel ancak enflasyon daha da düştükçe hane halkı reel gelirleri toparlanıyor.” ifadesini kullandı.

Enerji krizinin etkilerinin azalmasıyla birlikte hükümetlerin enerji maliyetlerine ilişkin kamu desteklerini de azalmaya devam etmesi gerektiğini belirten Lagarde, “Bu, daha da sıkı para politikası gerektirecek orta vadeli enflasyonist baskıları artırmaktan kaçınmak için gereklidir.” dedi.

''Uzun vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin göstergeler ağırlıkla yüzde 2 civarında seyrediyor ancak bazı göstergeler yüksek seviyede seyretmeyi sürdürüyor. Küresel ekonomi zayıf görümüm sergiliyor" yorumunu yapan Lagarde sözlerini şöyle tamamladı:

"Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaş ortamı temel jeopolitik riskler oluşturuyor. Bu (riskler), firmaların ve hane halklarının kendilerine olan güvenlerinin azalmasına, geleceğe dair belirsizliklerin artmasına ve büyümenin daha da azalmasına neden olabilir. Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalması ve yurt içi fiyat baskılarının güçlü kalması bekleniyor. Aynı zamanda güçlü baz etkileri de dahil eylül ayında enflasyonda belirgin bir düşüş yaşandı."

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