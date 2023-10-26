İspanyol Bakan Belerra Avrupa Ülkelerine seslendi: İsrail'e silah ambargosu uygulansın

İspanya'da Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ile Podemos partisinin lideri İone Belarra, Avrupa ülkelerine "İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme, silah ambargosu ve ekonomik yaptırım uygulama" çağrısı yaparak "Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." dedi.

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Belarra, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklaması sonrası başlayan BM-İsrail gerginliğine atıfta bulanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail devletini eleştirdi.

"Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." diyen Belarra, "Bugün öğrendik ki Netanyahu, Birleşmiş Milletleri İsrail'de istenmeyen kişi ilan etti. Bunun anlamı, BM yetkililerinin bu topraklara gitmek için vize alamayacak olmalarıdır. Bu, onlarca yıldır ne Netanyahu'nun ne de İsrail devletinin Filistin topraklarını yasa dışı işgal politikalarını terk etmediklerinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı Avrupa ülkelerini harekete geçmeye çağıran ve acil bir şekilde dört karar almalarını isteyen İspanyol Bakan, şunları kaydetti:

"İlki, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmeleridir. İkincisi, aynı Putin'in üst düzey yöneticilerine olduğu gibi kararlı bir şekilde ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır. Üçüncü olarak da silah ambargosu uygulanmalıdır. Dördüncüsü de yine Ukrayna savaşında olduğu gibi, sivil halka bomba yağdıran Netanyahu ve diğer tüm siyasi sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımaktır."

BM-İsrail gerginliği

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Guterres'e destek veren bir açıklama yapmıştı.