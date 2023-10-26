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BP, Tesla'dan ultra hızlı elektrikli araç şarj ünitesi alacak

BP, Tesla'dan ultra hızlı elektrikli araç şarj ünitesi alacak

BP, Tesla'dan 100 milyon dolarlık ultra hızlı elektrikli şarj ünitesi alacağını bildirdi.

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Şirketin açıklamasına göre, BP'nin elektrikli araç operasyonlarından sorumlu şirketi bp pulse, ABD'deki elektrikli araç şarj ağını genişletmek amacıyla Tesla'ya ultra hızlı elektrikli araç şarj ünitesi siparişi verdi.

bp pulse, Houston, Phoenix, Los Angeles, Chicago ve Washington olmak üzere ABD'nin farklı eyaletlerinde kurmak için Tesla'dan 100 milyon dolarlık ultra hızlı elektrikli araç şarj ünitesi satın alacak. Böylece, Tesla şarj üniteleri ilk kez bağımsız bir şarj istasyonu ağında kullanılmış olacak.

bp pulse, Tesla şarj ünitelerini 2024'te kurmaya başlamayı planlıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, bp pulse dünyada 27 bin şarj noktası kurdu ve 2030'a kadar bu sayıyı 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

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