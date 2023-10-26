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Suriye'de ABD askeri üssüne 8 saldırı roketler peş peşe ateşlendi

Suriye'de ABD askeri üssüne 8 saldırı roketler peş peşe ateşlendi

Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse, karadan karaya atış yapılan silahlarla 8 saldırı düzenlendi.

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Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsse, karadan karaya atış yapılan silahlarla 8 saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Haseke'nin Şeddadi ilçesindeki askeri üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla sabah saatlerinde 8 saldırı yapıldı.

Saldırılarda üs ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenildi, ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi alınamadı.

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili ve Şeddadi ilçesindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

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