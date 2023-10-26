ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişilik artışla 210 bine yükseldi. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 208 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 198 binden 200 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 1250 artarak 207 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Ekim ile biten haftada 63 bin kişi artarak 1 milyon 790 bine ulaşırken, mayıs ayından bu yana en yüksek değer kaydedildi.