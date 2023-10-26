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Madencilerden çatıda eylem

Madencilerden çatıda eylem

Tokat'ın Turhal ilçesinde işten çıkarılan antimuan madeni işçileri, ocağın idari binasının çatısına çıkarak eylem yaptı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Turhal’daki antimuan madeninde çalışan 31 işçi şirketin küçülmeye gitmesi nedeniyle işten çıkarıldı.

İşlerine son verilen işçilerden bazıları, saat 13.00 sıralarında maden ocağının idari binasının çatısına çıkarak eylem yaptı.

İşten çıkarmaların durdurulmasını isteyen işçiler, aileleriyle birlikte mağdur olduklarını söyledi. Çatıya çıkan bazı işçilerin indirilmesi için bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çatıdaki işçilerin aşağıya inmesi için ikna çalışmalarını sürdürüyor.

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