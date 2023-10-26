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Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız

Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail'in onları susturamayacağını ve görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

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İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail'e mesaj verdi.

İsrail'in, sivilleri hedef aldığını ve ailelere dönük katliamlar işlediğini vurgulayan Dahduh, "Her ne olursa olsun biz en nihayetinde Rabbimizin razı olduğu şeyi söylemeye devam edeceğiz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." dedi.

Dahduh, "Bu çok acı bir bedel, ancak önemli olan bunun sesimizi susturamayacak oluşu. Biz, halkımız ve bu asil insani mesaj karşısında görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah'tan geldik ona döneceğiz." diye konuştu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

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