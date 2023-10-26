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Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu

Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Bodo/Glimt 3-1'lik skorla mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan üçüncü hafta maçlarıyla devam etti.

D Grubu'nda Kjetil Knutsen yönetimindeki Norveç takımı Bodo/Glimt ile Burak Yılmaz’ın ekibi temsilcimiz Beşiktaş, Sırp hakem Nenad Minakovic’in düdük çaldığı maçta Aspmyra Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bodo/Glimt maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Bodo, ilk yarıyı önde bitirdi

Mücadelede gol perdesini ev sahibi ekip adına 28. dakikada Gronbaek açtı. İlk 45 dakikada başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 geride girdi.

Farkı açtılar

58. dakikada Moumbagna, Bodo/Glimt adına farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Saltnes ev sahibinin 3. golünü kaydetti. Moe'nin 90+1'de kendi kalesine attığı gol ise skoru belirledi.

Beşiktaş 1 puanda kaldı

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım 1 puanda kaldı. Bodo/Glimt ise 4 puana yükseldi.

İki takım gruptaki bir sonraki maçında 9 Kasım'da Beşiktaş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

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