Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen bilgilere göre, Marmara Denizi'ndeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı.Abone ol
İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde saat 20.18 sıralarında deprem meydana geldi.
Merkez üssü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan depremin büyüklüğü 3,6, derinliğiyse 10.72 kilometre olarak ölçüldü.
10 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesi'yse depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini de 5 kilometre olarak duyurdu.