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İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 Filistinlinin isimleri yayınlandı

İsrail saldırılarında ölen 7 bin 28 Filistinlinin isimleri yayınlandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınlarken, listedeki ilk 88 ismin aynı aileden olduğu görüldü.

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İsrail'in, Hamas'ın baskınını bahane ederek başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Ölenlerin isimleri yayınlandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınladı. Listede, aynı aileden olan çok sayıda kişinin olduğu görüldü.

İlk 88 şehit, aynı aileden

Filistinli insanlar hakları örgütü El-Hak'tan Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti.

45 ailenin tüm fertleri şehit edildi

Bakanlık geçtiğimiz haftalarda İsrail saldırılarında yaklaşık 45 ailenin tüm fertlerinin tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 913’ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı can kaybı sayılarını güvenilir bulmadığını ifade etmişti.

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