Çin'den ABD ve İsrail'e tehdit gibi uyarı

İsrail-Filistin savaşı sürerken, Çin'den ABD ve İsrail'e uyarı geldi. Çin, İran'a yapılacak bir müdahalede İran'ın yanında olacaklarını duyurdu.

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İşgalci İsrail 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı. Çin ise ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran'a desteğini resmen duyurdu.

ÇİN: MÜDAHALE OLURSA İRAN'IN YANINDAYIZ

Yapılan açıklamada, ''Toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekliyoruz. İran'a dışardan yapılacak bir müdahaleye şiddetli şekilde karşı çıkacak ve İran’ın yanında olacağız.'' denildi.