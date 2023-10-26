BIST 7.706
DOLAR 28,09
EURO 29,78
ALTIN 1.818,39
HABER /  DÜNYA

Çin'den ABD ve İsrail'e tehdit gibi uyarı

Çin'den ABD ve İsrail'e tehdit gibi uyarı

İsrail-Filistin savaşı sürerken, Çin'den ABD ve İsrail'e uyarı geldi. Çin, İran'a yapılacak bir müdahalede İran'ın yanında olacaklarını duyurdu.

Abone ol

İşgalci İsrail 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde katliam yapmaya devam ediyor. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı. Çin ise ABD ve İsrail'in hedefinde olan İran'a desteğini resmen duyurdu.

ÇİN: MÜDAHALE OLURSA İRAN'IN YANINDAYIZ

Yapılan açıklamada, ''Toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda İran'ı sıkı bir şekilde destekliyoruz. İran'a dışardan yapılacak bir müdahaleye şiddetli şekilde karşı çıkacak ve İran’ın yanında olacağız.'' denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beyaz Saray'dan skandal açıklama: Savaş bu, sivil kayıp olacak
Beyaz Saray'dan skandal açıklama: Savaş bu, sivil kayıp olacak
İsrail'in tünelleri yok etmek için kullanacağı gizli silah basına sızdı
İsrail'in tünelleri yok etmek için kullanacağı gizli silah basına sızdı
9 Arap ülkesinden ortak bildiri! Acil ateşkes ilan edilmeli
9 Arap ülkesinden ortak bildiri! Acil ateşkes ilan edilmeli
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu
Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e mağlup oldu
İsrail-Filistin savaşanın seyrini değiştirecek gelişme!
İsrail-Filistin savaşanın seyrini değiştirecek gelişme!
Uluslararası Af Örgütü'nden Gazze'de 'acil ateşkes' çağrısı
Uluslararası Af Örgütü'nden Gazze'de 'acil ateşkes' çağrısı
Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması
Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 işbirliği anlaşması
Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek liderliğine devam etti
Fenerbahçe, Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek liderliğine devam etti
Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü
Kassam Tugayları: İsrail'in saldırılarında 50 esir öldü
Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız
Al Jazeera muhabirinden İsrail'e mesaj: Bizi susturamayacaksınız
Danimarka'dan vatandaşlarına 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı
Danimarka'dan vatandaşlarına 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı