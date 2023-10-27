Vicdansız anne 1 haftalık bebeği su kanalına attı! Polis kameralardan buldu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde su manalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık bebek bulundu. 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Polis kameraları izleyip gözaltına aldı
Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.