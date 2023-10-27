Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında

Bir organize suç örgütü daha çökertildi, 47 kişi yakalandı. 'Kafes' operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.Abone ol
Yurt içinde çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı" detaylarını aktardı.
Yerlikaya, paylaşımında operasyonlardan görüntülere de yer verdi.