BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında

Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında

Bir organize suç örgütü daha çökertildi, 47 kişi yakalandı. 'Kafes' operasyonunun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Abone ol

Yurt içinde çetelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı" detaylarını aktardı.

Yerlikaya, paylaşımında operasyonlardan görüntülere de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da şiddetli deprem meydana geldi
İran'da şiddetli deprem meydana geldi
İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk
İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk
Pendik'te navigasyon felaketi! Aracıyla boşluğa uçtu
Pendik'te navigasyon felaketi! Aracıyla boşluğa uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu
Merkez Bankası'ndan önemli adım: Krediye erişim kolaylaştırıldı! Mehmet Şimşek: Hedef TL'ye geçişi özendirmek
Merkez Bankası'ndan önemli adım: Krediye erişim kolaylaştırıldı! Mehmet Şimşek: Hedef TL'ye geçişi özendirmek
Fehmi Koru'dan bomba kulis! AK Parti'nin Filistin mitingi iptal mi edilecek!
Fehmi Koru'dan bomba kulis! AK Parti'nin Filistin mitingi iptal mi edilecek!
Yerel seçimlerde aday olacak kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün 1 Aralık
Yerel seçimlerde aday olacak kamu görevlilerinin istifa etmesi için son gün 1 Aralık
Ankara'da kardeş katliamı! Abisini öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'da kardeş katliamı! Abisini öldürdükten sonra intihar etti
Vicdansız anne 1 haftalık bebeği su kanalına attı! Polis kameralardan buldu
Vicdansız anne 1 haftalık bebeği su kanalına attı! Polis kameralardan buldu
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 29 bin konut tamamen yıkıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 29 bin konut tamamen yıkıldı
Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi yakalandı
Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi yakalandı
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlık
Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlık