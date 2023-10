Fenerbahçeli Tadic: Rakip bizden korkmalı, sinmeli

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Tadic, büyük takım mentalitesinden bahsetti ve rakiplerinin kendilerinden korkması gerektiğine değindi.

Sarı-Lacivertli ekibin yıldız isimlerinden Tadic, 3-1 kazandıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinin ardından konuştu.

İşte Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'in önemli açıklamaları:

Önemli bir galibiyet elde ettik. Maça iyi başlayamadık. Çok fazla basit hatalar yaptık. Bu da rakibe özgüven verdi. İlk yarının sonuna doğru daha iyi oynadık, son 10 dakika daha basit oynadık. Basit oynayıp daha fazla pas yapınca daha çok şans yarattık. Devre arasında hatalarımızı konuştuk. Hocamız da yapmamız gerekenleri söyledi. Biz de sonucu elde ettik.

"Biz Fenerbahçe'yiz, her maçı kazanmak için, her maçı domine etmek için oynuyoruz. Maç içinde rakip bizden korkmalı, sinmeli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Galibiyetlerle yola devam ediyoruz ama her zaman daha iyisini yapmalıyız. Her gün çok daha iyiye gitmeliyiz. Büyük takım mentalitesi böyle olur."

Ajax'ı takip etmiyorum. Ajax'ı seviyorum. Orada geçirdiğim zaman boyunca çok fazla şey öğrendim. Nereye gidersem gideyim Ajax benimle beraber. Şu anda olanlar üzücü. Ajax, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Umarım gelecekte işler onlar adına düzelir. Van Gaal, Blind geri döndü. Onlar Ajax'ın ne olduğunu biliyorlar. Ajax umarım hak ettiği yere geri döner.