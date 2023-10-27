BIST 7.706
DOLAR 28,12
EURO 29,87
ALTIN 1.822,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!

Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi’nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Abone ol

Niğde'de plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, plastik dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, tesiste büyük zarar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!
Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!
İYİ Parti'de istifa! "Partimin her zaman emrindeyim"
İYİ Parti'de istifa! "Partimin her zaman emrindeyim"
Fenerbahçeli Tadic: Rakip bizden korkmalı, sinmeli
Fenerbahçeli Tadic: Rakip bizden korkmalı, sinmeli
Anadolu Efes Olympiakos'tan fark yedi
Anadolu Efes Olympiakos'tan fark yedi
İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim yakan Momika hakkında karar
İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim yakan Momika hakkında karar
Türk lirasına destek adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk lirasına destek adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film yayınlandı
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film yayınlandı
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!
Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında
Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında
İran'da şiddetli deprem meydana geldi
İran'da şiddetli deprem meydana geldi
İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk
İrfan Can Kahveci: Hedefim şampiyonluk
Pendik'te navigasyon felaketi! Aracıyla boşluğa uçtu
Pendik'te navigasyon felaketi! Aracıyla boşluğa uçtu