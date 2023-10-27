BIST 7.706
DOLAR 28,19
EURO 29,79
ALTIN 1.818,24
HABER /  GÜNCEL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü trafiğe kapatılacak

100. yıl Kutlamaları çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 27 Ekim'de 02.00-07.00, 28 Ekim'de 02.00-07.00 ve 29 Ekim'de 16.00-00.00 saatleri arasında iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.

Abone ol

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

KÖPRÜNÜN TRAFİĞE KAPATILACAĞI TARİHLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır"

BOĞAZDAN 100 GEMİ GEÇECEK

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak. Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIK HALKI DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!
Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı!
Seyir halinde yanmaya başladı, cayır cayır yandı!
Seyir halinde yanmaya başladı, cayır cayır yandı!
Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!
Bursa'da 6 aylık bebek ölü bulundu!
İYİ Parti'de istifa! "Partimin her zaman emrindeyim"
İYİ Parti'de istifa! "Partimin her zaman emrindeyim"
Fenerbahçeli Tadic: Rakip bizden korkmalı, sinmeli
Fenerbahçeli Tadic: Rakip bizden korkmalı, sinmeli
Anadolu Efes Olympiakos'tan fark yedi
Anadolu Efes Olympiakos'tan fark yedi
İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim yakan Momika hakkında karar
İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim yakan Momika hakkında karar
Türk lirasına destek adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk lirasına destek adımları Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film yayınlandı
MEB'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel kısa film yayınlandı
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!
Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında
Yerlikaya duyurdu! Operasyon 4 ilde gerçekleşti 47 kişi gözaltında
İran'da şiddetli deprem meydana geldi
İran'da şiddetli deprem meydana geldi