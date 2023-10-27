AB liderleri anlaşamadı! Ateşkes önerisine en sert muhalefet eden ülke belli oldu

brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde “ateşkes” ve “çatışmalara insani ara” terimlerinin kullanımı konusunda görüş ayrılığı doğdu. İspanya'nın ateşkes önerisine Almanya Başbakanı Olaf Scholz çok sert bir şekilde karşı çıktı,

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, ihtiyaç duydukları tüm insani yardımın ulaştırılması için acil eylem çağrında bulundu.

Yaklaşık 5 saat süren zirvede, özellikle “ateşkes” teriminin kullanılması konusunda anlaşmazlıklar çıktı.

İspanya’nın, İsrail ve Hamas arasında “ateşkes sağlanması için girişim” talebi, zirvede yoğun tartışmaya yol açtı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu öneriye karşı çıktı.

İspanya ateşkesi önerdi

Brüksel’deki zirvede de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail ve Hamas arasında ateşkes için devreye girmesi önerisi, yoğun tartışmaya neden oldu.

Ateşkes önerisine Almanya'dan sert tepki

Brüksel’deki AB kaynaklarına göre, bu öneriye en sert muhalefet Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan geldi.

Belçika’da yayımlanan De Standaard gazetesine göre, Scholz, “ateşkes” terimine karşı çıkarak, “Bunun İsrail’in kendini savunma hakkını elinden alacağını” savundu.

Scholz : İsrail son derece insani ilkelere sahip bir demokrasidir

Almanya Başbakanı, “İsrail son derece insani ilkelere sahip bir demokrasidir. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kurallarına saygı duyduğundan hiç şüphem yok” dedi.

İspanya’nın yanı sıra, İrlanda ve Belçika gibi üye ülkeler de “daha geniş kapsamlı bir ateşkes” önerisini savunuyordu.

Ancak Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya gibi ülkeler, İsrail'e yönelik baskıdan çok ağırlıklı olarak Hamas'ın durdurulması gerektiği savının üzerinde durdu.

Bu ülkeler, Gazze’ye gönderilecek yardım malzemelerinin, AB tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas yönetiminin eline geçmesi endişesini ortaya koydu.

Uzun tartışmaların ardından başta Belçika olmak üzere, birçok üye, “terimlere takılıp kalmanın önemi yok, önemli olan bir an önce Gazze'deki insanlara yardımların gitmesidir" görüşünde birleşti.