Kız Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı

İstanbul'un sembollerinden olan ve Üsküdar'da bulunan Kız Kulesi, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle özel olarak Ay-Yıldız ile ışıklandırıldı. Işık gösterisi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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İstanbul'un sembollerinden olan Kız Kulesi'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türk bayrağı ve cumhuriyetin ilanının 100. yılına özel '100' sayısıyla ışıklandırıldı. Işık gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Kız Kulesi'ni izlemeye gelen Hasan Uzun, “Arkadaşımla Ankara'dan geliyoruz. Tüm Türk milletini Anıtkabir'e davet ediyoruz 29 Ekim'de inşallah. Daha güzel bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bizim için sürpriz oldu ve güzel olduğunu düşünüyorum“ dedi.

Türk bayrağının her yerde güzel

Eray İmer, “Güzel olmuş Türk bayrağının olduğu her yer gerçekten çok güzel. Önemli olan Marmara Denizi'nin ortasında Kız Kulesi'nde Türk bayrağının olması değil, Türk bayrağının her yerde güzel durması“ şeklinde konuştu.